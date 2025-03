Lindbergh: PT deverá 'agir' caso Eduardo Bolsonaro tente interferir em comissão da Câmara

Agora, Lindbergh comemorou que, com a licença, o deputado do PL não vai assumir o colegiado. "Uma vitória de quem defende a democracia. Eduardo estava usando seu mandato para conspirar contra o STF, a Justiça e os interesses nacionais. Não poderia fazer isso em uma Comissão do parlamento brasileiro", afirmou.

Lindbergh já havia manifestado oposição à nomeação de Eduardo para a comissão. O petista chegou a dizer que o partido só aceitaria o parlamentar no comando da comissão se estivesse em seu passaporte.

No último mês, o petista pediu à Procuradoria-Geral da República (PGR) a apreensão do passaporte do deputado e uma investigação sobre possíveis crimes cometidos por ele. A medida veio após Eduardo articular com integrantes do governo dos Estados Unidos um projeto para impedir a entrada do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), no país.

De acordo com o Regimento Interno da Câmara, parlamentares podem se licenciar por tratamento de saúde, missões diplomáticas ou interesse particular. Quando o afastamento ocorre por interesse particular, como no caso de Eduardo, a licença é concedida sem remuneração. Caso a licença de Eduardo exceda esse período, o suplente Missionário José Olímpio (PL-SP) assume o posto.