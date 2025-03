Astronautas presos há 9 meses deixam a estação espacial; veja vídeo

Em publicação no X, a Nasa comemorou o início da missão de retorno. "Eles estão a caminho!", diz a postagem.

O tempo de viagem estimado é de 17 horas. A partir das 2h05, depois que a aeronave da SpaceX Dragon desatracou, houve uma interrupção do fornecimento das imagens da operação. A Nasa retomará a cobertura por volta das 17h45, quando for iniciada a manobra de entrada na Terra.

A chegada dos tripulantes está marcada para 18h57, no momento chamado de Splashdown, quando a aeronave cai sobre as águas. O local exato ainda não foi informado pela agência espacial. Os horários são aproximados e podem mudar no decorrer do trajeto.

"Os gerentes da missão continuarão monitorando as condições climáticas na área, já que o desacoplamento da Dragon depende de vários fatores, incluindo prontidão da espaçonave, prontidão da equipe de recuperação, clima, estados do mar e outros fatores", informou a agência espacial. "A Nasa e a SpaceX confirmarão o local específico do splashdown mais próximo do retorno da Crew-9".

Eles serão trazidos de volta com ajuda da SpaceX, empresa do bilionário Elon Musk. O foguete Falcon 9, que decolou da Flórida (EUA) na sexta-feira, 14, com uma cápsula Crew Dragon fixada em sua parte superior, carregou uma tripulação de quatro pessoas a bordo com destino à ISS.

A missão, esta chamada de Crew-10, será executada que para Butch Wilmore e Suni Williams sejam substituídos por outros astronautas e consigam retornar à Terra. O plano inicial era fazer a viagem de volta na quarta-feira, 19, mas a missão foi antecipada.