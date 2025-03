Nora de turista que morreu no Cristo critica equipe: 'Extremamente despreparada'

O vigilante gaúcho Jorge Alex Duarte, de 54 anos, que morava em Canoas (RS) e visitava o Rio de Janeiro pela primeira vez, foi conhecer o Cristo Redentor na manhã de domingo, 16, acompanhado pelo filho, Alex Magalhães Duarte, de 28 anos, e pela nora, Melissa Schiwe. Enquanto subia a escadaria rumo ao monumento, na zona sul do Rio, ele sofreu um enfarte e morreu.

O trio de turistas foi ao Cristo de van, e no último trecho de acesso ao monumento decidiu subir pela escadaria comum, embora a escada rolante estivesse funcionando normalmente, segundo o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), que administra o Parque Nacional da Tijuca, onde fica o complexo turístico. Antes de subir, o trio tirou uma foto em frente a um painel com uma foto do Cristo.

Às 7h39, ele parou entre dois lances de escada e começou a passar mal. Sem socorristas no local, a nora, que é enfermeira especialista em atenção cardiovascular, logo gritou que era um enfarte e pediu ajuda. Além dela, outras pessoas que viram a cena começaram a tentar reanimá-lo com massagem cardíaca.