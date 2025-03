Paraná terá banco nacional de antígenos e vacinas contra a febre aftosa

São Paulo, 18/03 - O Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar) firmou nesta terça parceria com a empresa Biogénesis Bagó na criação de um banco nacional de antígenos e vacinas contra febre aftosa no Estado. Conforme nota da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento paranaense, o banco tem como objetivo ser "um estoque estratégico de antígenos" para a rápida produção de vacinas contra a doença, em caso de surto. Ele manterá congelados sorotipos virais específicos da doença para a produção e distribuição, em até 72 horas, de imunizantes a todo o território nacional em caso de necessidade. Este será o primeiro banco de antígenos do Brasil, que espera ser oficializado, ainda neste ano, como "país livre de aftosa sem vacinação" pela Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA). Conforme o diretor-presidente do Tecpar, Celso Kloss, o banco de antígenos é importante "para apoiar o País no enfrentamento de surtos pontuais que podem surgir e requerer uma vacinação emergencial", disse, na nota. "O banco vem neste sentido: ser uma ferramenta para a rápida formulação de vacinas para conter um surto localizado e evitar que a doença se espalhe", reforçou.Para o country manager da Biogénesis Bagó, Marcelo Bulman, ter um banco de antígenos, além de ser um dos pré-requisitos para a obtenção do certificado internacional, representa uma importante estratégia para garantir a segurança sanitária do País. Ele informou, na nota, que a empresa é responsável pelo banco de antígenos da Argentina desde 2000, dos Estados Unidos e do Canadá desde 2006, além de países como Taiwan e Coreia do Sul.