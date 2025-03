Safra 2024/25: GO deve produzir 14,2% mais grãos, com 34,5 milhões de toneladas

São Paulo, 18/03 - O Estado de Goiás deve produzir 14,2% mais grãos na safra 2024/25, com 34,5 milhões de toneladas. A soja segue como principal cultura, com colheita prevista em 20,2 milhões de toneladas, alta de 20,1% em relação ao ciclo passado. Já o milho de primeira e segunda safras deve render, no Estado, 10,6 milhões de toneladas, ou 7,5% mais ante 2023/24. As informações foram divulgadas hoje pela Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Goiás, com base em dados de safra da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).No feijão, Goiás deve produzir 6,6% mais na safra 2024/25, com 292,6 mil toneladas. "Já o sorgo reafirma a posição do Estado como maior produtor do Brasil, com 1,3 milhão de toneladas, reflexo do aumento de 2,1% na área plantada em relação ao ano anterior", diz a nota da pasta.A secretaria destaca também que o IBGE aponta para desempenhos positivos na safra goiana, em cultivos não ligados aos grãos, como o tomate goiano, que tem estimativa de produção de 1,4 milhão de toneladas. A mandioca, por sua vez, deve alcançar 190 mil toneladas, ou 2,9% mais ante o levantamento de janeiro, impulsionada pelo crescimento da área plantada.Para a cultura da banana, a projeção é de mais de 167 mil toneladas, participação de 2,4% da produção nacional. A estimativa para as três safras da batata-inglesa também indica crescimento, com produção prevista de 267,4 mil toneladas, aumento de 1,2% em relação à publicação de janeiro e participação de 6,2% no total nacional.