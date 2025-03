China reabre mercado de carne de aves a produto argentino após 2 anos

São Paulo, 19 - A China reabriu seu mercado para a carne de aves da Argentina depois de dois anos, quando o país sul-americano enfrentou um surto de gripe aviária, disse em nota o Serviço Nacional de Sanidade e Qualidade Agroalimentar da Argentina (Senasa). Além da reabertura, o país asiático vai permitir a importação de produtos como cálculos biliares e frutos secos, incluindo nozes, amêndoas, avelã e pistache, de acordo com o comunicado. A medida foi oficializada na segunda-feira, 17, em uma reunião entre o ministro da Economia da Argentina, Luis Caputo, e o vice-ministro da Administração Geral de Alfândegas da China (GACC, na sigla em inglês), Wang Lingjun.O governo argentino destacou na nota que a reabertura é "uma notícia muito relevante para o setor". A China proibiu a entrada de carne de aves argentina em março de 2023, em virtude da gripe aviária. Na época, o país asiático era o destino de 45% das exportações do setor argentino, com US$ 170 milhões, segundo o Senasa.Na reunião, Lingjun e Caputo também discutiram protocolos sanitários para miudezas suínas, ameixas secas e produtos da pesca, além de discutirem o objetivo de concluir as negociações para a exportação de miudezas bovinas, disse o Senasa. "A delegação chinesa também apresentou uma versão do protocolo para a abertura do mercado para leguminosas (feijão, grão-de-bico e lentilhas)", acrescentou.