Morre aos 90 anos Cláudio Lembo, ex-governador de São Paulo

Em 1978, candidatou-se ao Senado pela Arena, partido de sustentação à ditadura militar. Perdeu a disputa para Franco Montoro, do MDB. Dois anos depois, viria a romper com o regime e aderiu ao MDB. Em 1985, foi um dos fundadores do Partido da Frente Liberal (PFL), sigla pela qual permaneceria filiado até 2011.

Lembo também foi secretário municipal de São Paulo durante o segundo mandato de Jânio Quadros (1985-88). Na eleição de 1989, candidatou-se a vice-presidente na chapa de Aureliano Chaves (PFL). No segundo turno, declarou apoio a Fernando Collor.

Em 2002, elegeu-se vice-governador de São Paulo na chapa de Geraldo Alckmin (PSDB). Em março de 2006, quando o tucano renunciou ao cargo para disputar a presidência nas eleições de outubro, Lembo assumiu o governo do Estado. Esteve à frente do cargo durante o "Salve Geral", onda de violência provocada pelo Primeiro Comando da Capital (PCC) no Estado de São Paulo em maio daquele ano. Transmitiu o cargo a José Serra (PSDB) em janeiro de 2007.