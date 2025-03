Mesma agulha para 45 alunos: professor é demitido após teste em escola no ES

Quarenta e cinco estudantes do ensino médio de uma escola estadual de Laranja da Terra, município de 11 mil habitantes no interior do Espírito Santo, foram submetidos a um teste para verificar o tipo sanguíneo de cada um usando a mesma agulha. A Secretaria de Educação capixaba diz que o docente foi desligado e afirma que são analisadas as providências cabíveis (leia mais abaixo).

A atividade, que ocorreu durante aula de Práticas Experimentais em Ciências, na sexta-feira passada, dia 14, envolveu alunos das 2ª e 3ª séries do Ensino Médio, com idades entre 16 e 17 anos. O professor utilizou a mesma agulha para todos os alunos, aplicando apenas álcool 70% antes da perfuração, o que gerou preocupação entre pais e autoridades de saúde.

A situação foi denunciada à Polícia Militar pelo pai de uma aluna, que relatou o ocorrido e informou que outros estudantes estavam na Unidade Básica de Saúde (UBS) realizando exames. Ao tomar conhecimento, a diretora da escola acionou a Secretaria de Saúde do município, que encaminhou para avaliação médica todos os alunos envolvidos na atividade.