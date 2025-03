Após morte de turista, Cristo Redentor passa a ter ambulância com médico

Às 7h39, enquanto subia a escadaria rumo ao monumento, ele começou a passar mal. Segundo a família, o posto médico estava fechado e os funcionários que se dispuseram a prestar socorro não tinham conhecimento médico. Melissa é enfermeira especialista em atenção cardiovascular e tentou socorrer o sogro, auxiliada por um padre que atua nas capelas existentes no monumento. Quando os socorristas do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) chegaram, às 8h13, Duarte já estava morto.

A responsabilidade pelo funcionamento do posto médico é da empresa Trem do Corcovado, que opera os trens até o ponto turístico. Ao firmar contrato com o ICMBio tornando-se concessionária desse serviço de transporte, foi obrigada a manter o posto médico, além de outras contrapartidas.

Na segunda-feira, 17, a Trem do Corcovado afirmou que o posto estava funcionando no momento em que o visitante passou mal e que a equipe médica agiu imediatamente, inclusive com uso de desfibrilador. "Apesar da rapidez da ação, o visitante teve um enfarte fulminante, impossibilitando o salvamento", afirmou nota da concessionária.

Investigação sobre funcionamento do posto médico

O ICMBio instaurou uma investigação, simultânea à da Polícia Civil, para apurar as circunstâncias da morte do turista e se a Trem do Corcovado está cumprindo o contrato. Nesta quinta-feira, o presidente do órgão afirmou que ainda não há nenhuma conclusão.

"É a investigação que vai dizer (se o posto estava funcionando ou não)", afirmou Mauro Pires. Como é obrigação da concessionária mantê-lo aberto durante todo o período de visitação, se for constatado que estava fechado a empresa pode ser multada.