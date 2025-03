'Críticas sem evidências', reage ADPF após Lewandowski dizer que polícia 'prende mal'

Delegados de Polícia Federal se disseram "indignados" com as declarações do ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, que atribuiu as solturas de criminosos a prisões mal feitas.

Em nota divulgada nesta quinta-feira, 20, a Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal (ADPF), maior entidade da classe, disse que "críticas públicas não respaldadas em evidências e dados concretos enfraquecem o esforço conjunto de enfrentamento à criminalidade".

"Só é possível falar em prisão 'mal realizada' quando se detecta alguma ilegalidade e certamente essa não é a realidade diuturna das audiências de custódia realizadas no Brasil", diz a manifestação dos delegados.