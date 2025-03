Janja e Gleisi saem em defesa de Marina após senador dizer ter tido vontade de 'enforcá-la'

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), repreendeu o parlamentar nesta quarta-feira, classificando a fala como um "combustível" para casos de violência em um país já polarizado.

"Uma fala de um senador da República, mesmo que de brincadeira ou com tom de brincadeira, agride, infelizmente, o que nós estamos querendo para o Brasil", disse Alcolumbre.

Plínio Valério reagiu. "O que me encanta é o Senado ficar sensibilizado com uma frase e não se sensibilizar com milhares de mortos e não me ajudar a licenciar a BR-319", afirmou, citando a pavimentação da rodovia defendida por ele.

Ele também disse não se arrepender das palavras. "Se você perguntar: ‘Você faria de novo?’. Não. ‘Mas está arrependido?’ Não, porque eu não ofendi. Eu passei seis horas e dez minutos tratando-a com decência", afirmou.

Segundo o senador, "esse negócio de machista" para ele "não pega". "Eu fiquei viúvo, casei de novo, tenho três filhas, uma enteada, seis netas, três irmãs?. As mulheres que trabalham no meu gabinete estão aqui", disse.

Durante a sessão, as senadoras Zenaide Maia (PSD-RN), Leila Barros (PDT-DF) e Eliziane Gama (PSD-MA) também criticaram a fala do colega. A Procuradoria Especial da Mulher no Senado emitiu uma nota de repúdio sobre o episódio relatado por ele.