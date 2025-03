Bolsa de Cereais de Buenos Aires reduz estimativa da safra de soja 2024/25

São Paulo, 21 - A Bolsa de Cereais de Buenos Aires reduziu em 1 milhão de toneladas sua estimativa para a produção de soja na Argentina na safra 2024/25, para 48,6 milhões de toneladas. Em relatório semanal, a bolsa disse que as altas temperaturas e o déficit hídrico prolongado afetaram principalmente o Nordeste da Argentina e, em menor grau, o Noroeste do país e o centro-norte de Córdoba. Isso reduziu o potencial produtivo em 22%."Em contrapartida, as chuvas registradas entre o fim de fevereiro e o início de março no centro da região agrícola tiveram um impacto favorável tanto nas lavouras de primeira safra quanto nas de segunda", disse a bolsa, acrescentando que, embora essa melhora não compense a queda no norte da área agrícola, evitou uma redução ainda maior na produção. MilhoA Bolsa de Cereais de Buenos Aires elevou em 500 mil hectares sua estimativa para a área semeada com milho na Argentina na temporada 2024/25, para 7,1 milhões de hectares. Em relatório semanal, a bolsa disse que a colheita alcançou na última semana 13,6%, avanço de 5,5 pontos porcentuais ante a semana anterior. O rendimento médio nacional está em 8.270 quilos por hectare. A estimativa de produção foi mantida em 49 milhões de toneladas, já que o aumento da área foi compensado pela redução do potencial produtivo em algumas regiões, disse a bolsa.