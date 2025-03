Crivella e Otoni de Paula defendem Marcos Pereira após ataque de Silas Malafaia

O projeto de lei 2.858/2022, que aguarda designação de comissão, reuniu outros semelhantes que foram apresentados na Câmara dos Deputados.

Já Otoni publicou trecho de fala no Parlamento em que defendeu Pereira das acusações de Malafaia. "Em nenhum momento o deputado disse ser contra a anistia. A posição dele foi técnica, ele é advogado", disse.

Ele também enalteceu o colega. "Desejo me solidarizar com o deputado Marcos Pereira, respeitado por todos nessa Casa, sejam deputados da esquerda ou da direita. Ninguém nesse Parlamento ousou chamá-lo de cretino".

O líder do Republicanos também se defendeu. Ele afirmou ter sido "covardemente atacado" e se referiu à Malafaia como um "Rasputin tupiniquim" que "chega a espumar pela boca nas suas manifestações cheias de cólera", em referência a místico que ficou conhecido como o "monge louco da Rússia".

"Não me movo sob pressão. Muito menos com gritaria. Ele precisa se acalmar e parar de induzir a guerra enquanto muitos, incluindo a mim mesmo, têm trabalhado pela pacificação", publicou em seu perfil no Instagram.

Marcos Pereira usou a postagem para ressaltar outros trechos da entrevista criticada pelo pastor. Perguntado se o debate sobre o tema atrapalharia a definição de uma candidatura unificada da direita, ele disse considerar que o ideal é que o debate das eleições de 2026 seja feito sem a pauta do perdão aos crimes dos manifestantes presos.