Margem Equatorial: Marina Silva prevê reunião com Silveira após viagem de Lula ao Japão

Nos últimos dias, Silveira subiu o tom contra a área ambiental do governo e sugeriu que falta coragem por parte do Ibama no processo. Disse também que seria "covardia" adiar a decisão sobre liberar ou não o plano. Questionada sobre um racha interno acerca do tema, a ministra minimizou a questão.

Marina disse também que o órgão lida com milhares de pedidos do tipo e se atém a questões técnicas. "Não é o Ibama que decide quais os projetos estratégicos para infraestrutura ou matriz energética brasileira. Ele analisa os projetos do ponto de vista da qualidade do licenciamento", disse a ministra.

Em fevereiro, a equipe técnica do Ibama recomendou negar o pedido da Petrobras para perfurar o bloco FZA-M-59, na Margem Equatorial. A área de exploração não fica na floresta, mas a cerca de 500 quilômetros da foz do Rio Amazonas. A decisão agora ficou nas mãos de Agostinho, que poderia autorizar o processo à revelia da área técnica.

O presidente do Ibama tem sido alvo de pressões para ceder ao pedido da empresa. O próprio Lula já deu declarações públicas criticando o órgão ambiental. No mês passado, ele classificou a postura do Ibama como "lenga-lenga" e disse que o órgão parecia ser "contra o governo".

Nesta sexta-feira, 21, a ministra do Meio Ambiente afirmou que o órgão cuida de vários projetos para que apresentem "viabilidade ambiental".

Recuperação de florestas