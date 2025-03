Viagens Promo é notificada por órgão do governo federal por cancelamento de voos

Para centralizar as solicitações e garantir um atendimento mais ágil e eficiente, o escritório ABLAW Advocacia implementou um canal terceirizado para canalizar a comunicação entre as agências, clientes e parceiros, haja vista a expressiva demanda recepcionada. Ressaltamos que a Ouvidoria pertence ao escritório responsável pelo assessoramento jurídico da empresa e não possui autorização para a prática de atos administrativos nem acesso aos sistemas internos da Viagens Promo.

O canal tem a função de divulgar orientações e informações fornecidas pela empresa, além de encaminhar solicitações técnicas ao time interno da VP. Todas as informações compartilhadas são de responsabilidade exclusiva da empresa.

A equipe segue comprometida em oferecer respostas no menor prazo possível. Até o momento, a Ouvidoria já recepcionou 1.172 solicitações, recebeu 18065 mensagens e emitiu 12.913 respostas.

Oportunamente, para a prática de atos administrativos como as solicitações de reembolso e cancelamento devem ser encaminhadas para o e-mail: reembolso@viagenspromo.com, com o título do ID da reserva, para que o time interno da VP adote as providências cabíveis. Todas as solicitações estão sendo processadas e encaminhadas aos setores responsáveis.

O CEO da Viagens Promo, Renato Kido, lamenta profundamente os impactos causados, especialmente às agências de menor porte e ao consumidor final. Nesse contexto, a participação da rede hoteleira e das companhias aéreas se mostra essencial. No entanto, tem-se observado uma postura irredutível e de pouco diálogo por parte de alguns estabelecimentos, o que agrava as dificuldades enfrentadas pelos viajantes e pelos demais agentes do setor.

A Viagens Promo permanece aberta ao diálogo para todos que desejarem somar forças e reitera a importância de uma abordagem colaborativa para que o turismo enfrente esse cenário desafiador com responsabilidade e compromisso.