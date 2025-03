Alagamento interrompe parte da linha 7-Rubi, da CPTM, na Grande SP

A linha 7-Rubi da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) opera de forma parcial na tarde deste domingo, 23, devido a alagamento na via. De acordo com a companhia, os trens não estão circulando entre as estações Botujuru e Jundiaí.

A linha 10-Turquesa funciona com velocidade reduzida. Os trens estão circulando com intervalo médio de 40 minutos entre as estações Rio Grande da Serra e Mauá e de 20 minutos entre as estações Vila Aurora e Francisco Morato. Segundo a empresa, a operação está mais lenta devido a obras de modernização.

Os trens da linha 8-Diamante e a linha 9-Esmeralda também apresentam maior intervalo neste domingo por conta de ações de manutenção pré-programadas.