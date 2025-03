Papa Francisco faz 1ª aparição pública neste domingo

O papa Francisco fez sua primeira aparição pública em cinco semanas antes de receber alta neste domingo, 23 do hospital onde sobreviveu a um grave caso de pneumonia que por duas vezes ameaçou sua vida. De cadeira de rodas, o líder da Igreja Católica fez uma breve saudação para os fiéis durante a oração dominical do Angelus, por volta das 8 horas da manhã (horário de Brasília).

Os fiéis aclamaram o retorno com gritos de "viva o papa" e, em mensagem lida para todos, o pontífice agradeceu as orações por sua recuperação.

Ele deu sua bênção do 5º andar do Hospital Gemelli, em Roma. Ele preferiu fazer a aparição deste local - e não do 10º andar do prédio, onde fica a suíte papal - para que as centenas de fiéis que se reúnem na praça próxima ao Gemelli possam vê-lo melhor. Ele não preside a oração do Angelus desde 9 de fevereiro.