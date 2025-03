Trecho da Régis Bittencourt é interditado pela chuva; fila chega a 14 km

A chuva que atinge o estado de São Paulo hoje (23) causou um alagamento no km 286 da rodovia Régis Bittencourt, em Itapecerica da Serra.

De acordo com a Arteris, concessionária responsável pela via, a pista sentido São Paulo foi interditada e o fluxo, desviado por dentro de Itapecerica.



Até o início da noite, apenas a faixa esquerda no sentido São Paulo havia sido liberada para caminhões e veículos altos. O transtorno gerou um congestionamento de 14 km.

Na capital, a linha 7-Rubi da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) opera de forma parcial devido a alagamento na via. Os trens não estão circulando entre as estações Botujuru e Campo Limpo Paulista.