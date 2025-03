Caso Vitória: polícia vai fazer nova reconstituição do crime

Segundo ela, a família acredita que há outros envolvidos que podem estar sendo acobertados. "Ela nunca entraria no carro dele por conta própria. A Vitória nunca teve relacionamento nem contato com ele, e muito menos com a mulher dele", diz.

No depoimento, segundo o advogado, o rapaz teria alegado que chamou Vitória para conversar porque ela teria ameaçado contar à mulher dele sobre um antigo relacionamento entre os dois. A afirmação se choca com a versão da polícia sobre a motivação do crime, que seria uma obsessão de Maicol pela Vitória.

Coação

A defesa de Maicol Sales dos Santos afirma que ele sofreu coação psicológica para confessar o crime. Em nota, os defensores apontam que o depoimento foi tomado durante "o período de repouso noturno" e sem a presença dos advogados. Afirmam ainda que uma perícia psiquiátrica foi agendada "sem ordem judicial" e determinada "apenas um dia após a suposta confissão de Maicol que, por si só, já está cercada de graves irregularidades". A nota é assinada pelos advogados Flávio Ubirajara, Arthur Perin Novaes e Vitor Aurélio Timóteo da Silva.

A Secretaria da Segurança Pública diz que a Polícia Civil solicitou ao Instituto Médico-Legal (IML) a reconstituição do crime para "esclarecer todas as circunstâncias em que ele ocorreu". Segundo a nota, o principal suspeito segue preso temporariamente após confessar a autoria do homicídio e as investigações prosseguem pela Delegacia de Cajamar para a conclusão do inquérito policial.

Ainda segundo a nota, "a Polícia Civil ressalta que todos os procedimentos adotados no caso, inclusive o depoimento do suspeito, obedeceram estritamente o Código de Processo Penal".