Colheita da soja e plantio de milho safrinha no MT estão praticamente concluídos

São Paulo, 24 - A colheita da soja 2024/25 em Mato Grosso alcançou 99,48% da área total, avanço de 2,15 pontos porcentuais em uma semana, superando os 98,57% registrados em igual período do ano passado. Os dados são do Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária (Imea) e confirmam o ritmo acelerado da colheita no Estado. O avanço da colheita de soja permitiu a continuidade do plantio do milho safrinha, que chegou a 99,94% da área estimada, levemente abaixo da totalidade registrada no mesmo período do ano passado (100%). A diferença é de -0,06 ponto porcentual.No caso da soja, a região médio-norte, maior produtora estadual, já concluiu a colheita, mesma condição observada no mesmo período de 2024. No nordeste, o avanço foi significativo: a colheita chegou a 98,54% da área, contra 97,09% há um ano, alta de 1,45 ponto porcentual.No caso do plantio do milho, no médio-norte os trabalhos estão finalizados. No sudeste, alcança 99,67% da área projetada, contra 100% em 2024, um recuo de 0,33 ponto. A região oeste, que apresentava atraso na semana anterior, chegou a 99,88% da área, redução de apenas 0,12 ponto frente ao ciclo passado.As regiões com maior avanço semanal foram o sudeste, com 1,62 ponto porcentual no plantio de milho, e o nordeste, com 5,53 pontos porcentuais na colheita de soja.