Feriado de 25 de Março: o que tem por trás da data no Ceará

Um dos principais líderes do movimento abolicionista no Ceará foi Francisco José do Nascimento, conhecido como Dragão do Mar ou Chico da Matilde.

Em 1881, ao lado de José Napoleão e de Tia Samoa, Nascimento organizou uma greve dos jangadeiros, que se negaram a embarcar homens negros para o tráfico entre províncias brasileiras. A abolição no Ceará foi celebrada em 25 de março de 1884. Na ocasião, 35 ex-escravizados foram alforriados.

O Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, equipamento da Secretaria da Cultura do Ceará localizado em Fortaleza, vai realizar uma programação especial nesta terça-feira em alusão à Data Magna.

A iniciativa visa a "destacar o protagonismo das pessoas negras em diversos contextos históricos e espaços sociais", informou o governo do Estado, em nota.

O feriado vai alterar o expediente dos servidores e promover alterações em parte dos serviços públicos. O governo cearense anunciou que os transportes sobre trilhos começarão as operações em horário habitual, mas se encerrarão mais cedo.

A Assembleia Legislativa do Ceará autorizou ponto facultativo para os servidores do Legislativo.