O que é e como se forma 'buraco' no céu que assustou moradores em Peruíbe (SP)

Um "buraco" no céu registrado nos últimos dias em Peruíbe, no litoral paulista, chamou a atenção de moradores. As imagens registradas em redes sociais mostram as nuvens e no meio o retrato de um 'buraco' circular. Existem riscos? Veja a seguir o que diz especialista.

Algumas publicações, inclusive, levantaram a possibilidade de se tratar de algum óvni. Conforme especialistas em meteorologia, não se trata de um fenômeno climático, mas de um efeito na atmosfera.

O que é o 'buraco' no céu?