Seleon entra para a equinocultura com investimento de R$ 10 milhões

São Paulo, 24 - A Seleon Biotecnologia, de melhoramento genético bovino, expandiu sua atuação para a equinocultura com um investimento de R$ 10 milhões. A empresa, sediada em Itatinga (SP), anunciou em nota que está reestruturando uma propriedade para inaugurar a primeira central brasileira de coleta e processamento de sêmen equino baseada em modelos internacionais.Com inauguração prevista para o segundo semestre, a central seguirá protocolos sanitários rigorosos para atender garanhões de elite do Brasil e do exterior. A estrutura contará com um laboratório, banco criogênico e tecnologias para garantir a qualidade e segurança do material genético, afirmou a Seleon na nota."O Brasil tem uma tropa superior a 5 milhões de cavalos, mas a reprodução ocorre majoritariamente nos próprios haras, sem o controle sanitário necessário, em sua maioria. Há um vasto mercado a ser explorado, e queremos ajudá-los nesse processo", disse o diretor executivo da Seleon, Rafael Zonzini, na nota.O projeto oferecerá redondel, pistas de grama e areia, cercados para soltura e controle alimentar rigoroso. "A expertise que desenvolvemos no melhoramento genético bovino ao longo da última década agora será direcionada à equinocultura, trazendo avanços significativos para os criadores", disse Zonzini.A Seleon projeta retorno do investimento em três anos. Nos planos da empresa estão, ainda, a criação de um espaço para encontros de criadores e desfiles de animais, além de parcerias com seguradoras para ampliar o suporte ao setor.