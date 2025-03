Advogado que tentou entrar na 1ª Turma do STF foi detido pela Polícia Judicial por desacato

O desembargador aposentado Sebastião Coelho, advogado do ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro Filipe Martins, foi detido pela Polícia Judicial do Supremo Tribunal Federal (STF) nesta terça-feira, 25, em flagrante delito por desacato e ofensas ao tribunal.

De acordo com informações da assessoria da Corte, o presidente do STF, ministro Luís Roberto Barroso, determinou a lavratura de boletim de ocorrência por desacato e, em seguida, a liberação do advogado.

Mais cedo, Coelho havia tentado entrar sem credenciamento na sala da Primeira Turma, onde é analisado o recebimento da denúncia contra Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. Ao ser barrado, ele gritou "arbitrários".