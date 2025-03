AgroGalaxy retoma operações de recebimento de grãos no PR e em SP

São Paulo, 25 - Em meio ao processo de recuperação judicial, a AgroGalaxy retomou no mês passado as operações de recebimento e armazenagem de soja referente à safra 2024/25. Segundo a empresa, todas as 14 unidades de grãos localizadas no norte do Paraná e em São Paulo estão em funcionamento para viabilizar pagamentos e novos negócios com produtores rurais.Para conseguir manter o fluxo de entrega dos grãos, a companhia implementou um sistema de pagamento acelerado aos produtores. A AgroGalaxy informou que reduziu os prazos de recebimento das tradings, o que permite efetuar pagamentos aos fornecedores em até 24 horas após a entrega dos grãos de soja.O diretor de grãos da AgroGalaxy, Paulo Paiva, afirmou em nota que a retomada das operações no Sul do País sinaliza "a confiança dos produtores rurais e a solidez das relações comerciais com os clientes", apesar das dificuldades financeiras enfrentadas pela empresa. "As negociações conduzidas pelo time da AgroGalaxy têm sido pautadas pelo nosso compromisso em honrar os acordos. As entregas da soja em nossas unidades demonstram que os clientes estão confiantes na parceria e no futuro da operação", destacou.A estratégia atual contempla tanto clientes tradicionais quanto novos parceiros comerciais. "Preservamos o relacionamento com clientes tradicionais e celebramos novos negócios porque o produtor está confiante no sucesso da AgroGalaxy no longo prazo", acrescentou o executivo.Ainda segundo Paiva, há planos para expandir o modelo de pagamento rápido para outras regiões, incluindo Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Pará e Maranhão. A empresa também pretende aplicar o mesmo sistema às próximas safras de milho e trigo, previstas entre junho e setembro.A companhia enfrenta um processo de reestruturação desde setembro de 2024, quando entrou com pedido de recuperação judicial declarando dívidas de R$ 4,6 bilhões. A empresa adiou, no dia 21 de março, a divulgação de suas demonstrações financeiras do quarto trimestre de 2024, que agora ocorrerá apenas em 22 de abril.A assembleia geral de credores da AgroGalaxy está marcada para 31 de março (primeira convocação) e 9 de abril (segunda convocação), quando será votado o plano de recuperação judicial apresentado pela companhia. Na frente jurídica, a companhia sofreu reveses recentes, com o Tribunal de Justiça de Goiás mantendo a decisão que reconhece que créditos garantidos por cessão fiduciária não estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, beneficiando instituições financeiras credoras.