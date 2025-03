Bolsonaro ironiza Flávio Dino em postagem no X em meio a julgamento de denúncia no STF

Presente no julgamento que decidirá se ele se tornará réu por tentativa de golpe de Estado, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) compartilhou nesta terça-feira, 25, um vídeo no X (antigo Twitter), ironizando o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF).

"Sim, é isso mesmo que você está ouvindo. O ministro Flávio Dino não sabia que a tal ‘minuta do golpe’ já estava na rede social antes mesmo de acharem no celular do Anderson Torres", diz a publicação.

O vídeo mostra um trecho da sustentação oral de Eumar Novacki, advogado do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Anderson Torres. Próximo ao encerramento, Dino faz uma pergunta sobre a data 12 de dezembro de 2022, mencionada por Novacki durante sua argumentação.