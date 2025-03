Carla Zambelli rebate Bolsonaro: 'Sempre o defendi, estou com depressão'

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) rebateu hoje as acusações do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que responsabilizou a parlamentar por "tirar o mandato" de sua chapa na eleição presidencial de 2022.

"Não acho justa. Eu sempre o defendi, estou com depressão, sendo julgada, e no pior momento ele falar dessa forma é trazer muito peso para as minhas costas", disse a Carla Zambelli em entrevista ao blog da Andreia Sadi, no G1.

Bolsonaro atribuiu a derrota na eleição de 2022 à deputada, que sacou uma arma e perseguiu um apoiador do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em uma rua no bairro Jardins em São Paulo na véspera do segundo turno da eleição presidencial de 2022.