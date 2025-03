Deral: Colheita da soja atinge 90% no Paraná; 2ª safra de milho preocupa

São Paulo, 25/03 - A colheita da safra de soja 2024/25 no Paraná atingiu 90% da área cultivada até ontem (24), avanço de 9 pontos porcentuais em relação à semana anterior, segundo boletim semanal do Departamento de Economia Rural (Deral), da Secretaria da Agricultura do Estado.De acordo com o levantamento, 90% das lavouras de soja ainda em campo apresentam boas condições, 10% estão em condição média e não há registros de áreas classificadas como ruins. Em termos fenológicos, 92% das lavouras estão em maturação e 8% em frutificação. Técnicos do Deral alertam que, apesar do ritmo normal da colheita, as produtividades têm caído nesta fase final em alguns municípios, por causa da falta de chuvas durante o enchimento de grãos.A colheita do milho da primeira safra alcançou 92% da área, mantendo estabilidade em relação à semana anterior. As lavouras restantes estão com 95% em boas condições e 5% em condição média. O estágio de maturação predomina em 97% das áreas, com 3% ainda em frutificação. O Deral destaca que a produtividade varia de acordo com as condições climáticas enfrentadas ao longo do ciclo.Em relação ao milho da segunda safra, o plantio alcançou 96% da área estimada, com os últimos porcentuais pendentes em áreas isoladas que enfrentam escassez de chuvas. Do total já semeado, 70% das lavouras estão em boas condições, 21% em condição média e 9% foram classificadas como ruins. A maioria das lavouras está em desenvolvimento vegetativo (74%), seguida por 17% em floração, 7% em germinação e 2% em frutificação.O Deral informou que, em algumas regiões, produtores estão plantando a segunda safra de milho no pó ou aguardando melhores condições de umidade. Em áreas com baixa precipitação, já são esperadas perdas significativas, enquanto em regiões com chuvas adequadas há expectativa de recuperação parcial.Além disso, o boletim relata infestação moderada de cigarrinha e presença elevada de pulgões nas lavouras. As aplicações de defensivos foram reduzidas em virtude do estresse hídrico e térmico registrado nos últimos dias.