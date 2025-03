Greve da CPTM: ferroviários desistem de paralisação; entenda por quê

Os ferroviários desistiram da paralisação prevista para esta quarta-feira, 26, em protesto contra a concessão das Linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) à iniciativa privada. A gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos) prevê o leilão dos ramais do transporte sobre trilhos na sexta-feira, 28.

A decisão de cruzar os braços havia sido aprovada no dia 20, mas precisava ser confirmada em assembleia nesta terça-feira, 25. Após audiência com a CPTM na Justiça do Trabalho, o Sindicato Central do Brasil aceitou a proposta de usar roupas pretas e conversar com os passageiros nos próximos dias, mas manter a operação normal das linhas de trem.

Segundo Luiz Barbosa Junior, diretor do sindicato, outra proposta do Ministério Público do Trabalho (MPT) é de que a categoria tenha representantes na comissão de transição para o novo modelo de operação das linhas.