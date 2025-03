Mamografia e papanicolau não recuperaram os índices pré-pandêmicos no País, mostra estudo

Para Angélica, o crescimento está atrelado ao aumento da disponibilidade de aparelhos e profissionais para realizar o exame, que ajuda a detectar o câncer colorretal precocemente e a prevenir a doença por meio da retirada de pólipos. Os exames de ultrassonografia mamária bilateral, indicados para complementar a mamografia em caso de mamas densas, nódulos ou cistos suspeitos, também apresentaram uma recuperação após a pandemia. Entre 2020 e 2024, o volume de exames aumentou 92,7%.

"Não vemos o mesmo aumento no exame mais importante para o rastreio - a mamografia -, mas vemos um aumento significativo no ultrassom, que é um exame para tirar dúvidas. Os dois deveriam estar aumentando juntos", observa Angélica.

O que é Papanicolau?

Cerca de 45% das mulheres que participaram do PNS e nunca fizeram papanicolau afirmaram achar o exame desnecessário. Outras 20,6% citaram que nunca foram orientadas a fazê-lo.

O exame de papanicolau é um procedimento ginecológico simples que consiste na coleta de células do colo do útero para análise laboratorial, com o objetivo de detectar alterações precoces que podem indicar a presença de câncer do colo do útero, infecções por HPV ou outras condições anormais.

"O exame busca identificar uma lesão mais leve para evitar que ela se transforme em um câncer", explica Evelyn. "Isso é muito importante porque a doença demora anos ou décadas para se desenvolver no colo do útero, então há uma chance muito grande de evitar o câncer ao fazer o rastreamento", diz, lembrando que o SUS conta também com uma vacina contra HPV, principal causador do câncer do colo do útero.