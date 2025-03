Polícia prende quadrilha de sequestradores; advogado de Perdizes foi uma das vítimas do grupo

Eles também exigiram que o irmão do advogado pagasse o resgate. O prejuízo, na época, foi de mais de R$ 50 mil. A vítima foi liberada, após mais de cinco horas de cativeiro, no km 45 da rodovia Raposo Tavares, em Vargem Grande Paulista. O automóvel do advogado foi localizado quase um mês depois, em Cotia, na mesma região.

As investigações apontaram a existência de uma rede de sequestradores agindo na região.

Com análise de câmeras de segurança, resultados da perícia e outras ações policiais que levaram à identificação dos integrantes da quadrilha, a Justiça expediu os mandados de prisão.

Dos sete presos, cinco tiveram participação no sequestro do advogado de Perdizes.

Os mandados de busca, apreensão e prisão foram cumpridos na capital e nas cidades de Cotia, Itapevi, Osasco e Taboão da Serra. Os investigados devem responder pelos crimes de sequestro e extorsão.

Além da DAS, policiais do Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (Garra), do Grupo Especial de Reação (GER) e do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope) participaram da operação.