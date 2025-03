Unicamp divulga lista de leituras obrigatória para os próximos vestibulares

- No seu pescoço - Chimamanda Ngozi Adichie

- Olhos d'água - Conceição Evaristo

- Memórias Póstumas de Brás Cubas - Machado de Assis

- Canções escolhidas: Canto das três raças (com Mauro Duarte); Cordilheira (com Sueli Costa); Desenredo (com Dori Caymmi); Estrela da terra (com Dori Caymmi); Evangelho (com Dori Caymmi); Mordaça (com Eduardo Gudin); Na volta que o mundo dá (com Vicente Barreto); Navio fantasma (com Francis Hime); O dia em que o morro descer e não for carnaval (com Wilson das Neves); Pesadelo (com Maurício Tapajós); Velho arvoredo (com Hélio Delmiro); Vento bravo (com Edu Lobo); Viagem (com João de Aquino); Vontade de chorar (com Ivor Lancelotti) - Paulo César Pinheiro

- Os funerais da Mamãe Grande - Gabriel García Márquez

Vestibular 2028: