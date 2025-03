Veja a íntegra da defesa do ex-ministro Paulo Sérgio Nogueira em julgamento no STF

No voto, o Ministro Fachin diz, brilhantemente, aspas : "De fato, a versão ministerial conflita..." e aqui é um ponto importante, que casa com o presente caso, e casa com a situação específica do General Paulo Sérgio, diz o Ministro Fachin, aspas: "A versão ministerial conflita com a perspectiva fática exposta pelos colaboradores, além de se valer de pressupostos genéricos para com matar as lacunas verificadas na investigação."

Então, a controvérsia é muito simples, eminente Fux: tem elementos sólidos para receber a denúncia com relação ao General Paulo Sérgio? Ou a narrativa constante da denúncia colide com a própria delação, ou colaboração premiada? Essa é a pergunta que coloco para deliberação deste nobre e distinto colegiado.

Para tanto, eminente Ministra Cármen, tenho um atrevimento. Que diz a prova dos autos? Qual é o principal elemento utilizado para o oferecimento da denúncia? Qual é o principal elemento, o mais badalado, constante dos autos? Delação de Mauro Cid. Delação do Coronel Cid. Colaboração do Coronel Cid. E o que ela diz, eminente Ministro Dino, com relação ao General Paulo Sérgio? Peço licença para fazer a leitura, aspas:

"Nesse sentido, indagado sobre os elementos que tem com relação aos referidos fatos investigados, respondeu que, depois que acabou o período eleitoral, o então Presidente Jair Bolsonaro recebia diversas pessoas sempre no Palácio da Alvorada. Que essas pessoas que visitavam o então presidente formavam três grupos distintos."

E continua mais à frente: "Que esses grupos aconselhavam, mais à frente, que outro grupo entendia - esse outro grupo, palavras expressas aqui da delação - entendia que nada poderia ser feito diante do resultado das eleições. Que qualquer coisa em outro sentido seria um golpe armado. Que esse grupo era, Ministro Fux, que esse grupo era totalmente contra isso. Que o grupo era composto pelo Comandante do Exército, Freire Gomes, pelo General Paulo Sérgio, então Ministro da Defesa. Que esse grupo temia, que esse grupo temia que o grupo radical trouxesse um assessoramento e levasse o Presidente Jair Bolsonaro a assinar uma doideira."

A delação do Coronel Cid vale ou não vale? Só vale para receber a denúncia? Só vale para a acusação? E quando ele diz aqui, expressamente, que o General Paulo Sérgio fazia parte de um grupo que aconselhava o Presidente de que nada poderia ser feito diante do resultado das eleições, que temia que um grupo radical levasse o Presidente a assinar uma - pressões do colaborador - uma doideira... vamos fazer vista grossa? Não vale? Poderia até se dizer...