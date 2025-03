Bolsonaro diz que entrada dos invasores do 8/1 ao Palácio do Alvorada 'foi facilitada'

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que a entrada dos invasores de 8 de janeiro de 2023 ao Palácio do Alvorada "foi facilitada", em sua primeira manifestação pública após se tornar réu pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) nesta quarta-feira, 26. "Dormem aqui embaixo por volta de 60 militares armados. Alguém viu algum soldado armado nesse dia? Facilitaram a entrada deles. Não resta dúvida", disse.

O capitão reformado criticou a imprensa brasileira, que teria exibido apenas a imagem de um invasor com uma camisa estampada com o rosto dele derrubando o relógio do Palácio. Ele também reclamou sobre alguns veículos de mídia terem afirmado que a manifestação que ocorreu no dia 16 de janeiro teria "flopado" - gíria para "fracassar". Segundo o ex-presidente, 3,5 milhões de pessoas acompanharam os atos à distância pelas redes sociais.

Ele reiterou a sua inocência em diversos momentos durante a sua fala e que estaria sofrendo uma perseguição "pessoal" pelo ministro Alexandre de Moraes. Nesse sentido, Bolsonaro afirmou que convidou o ministro Edson Fachin para participar de reunião com embaixadores - responsável por sua condenação de inelegibilidade pelo Tribunal Superior Eleitoral em 2023 - mas, o magistrado optou por não comparecer.