CNA leva ao Congresso Agenda do Agro para 2025 com análise e crítica a 87 PLs

São Paulo, 26 - A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) apresenta nesta quarta-feira, 26, no plenário do Senado, a Agenda Legislativa do Agro 2025, com a análise de 87 projetos de lei em tramitação no Congresso que podem interferir diretamente no setor agropecuário. Do total, 57 têm apoio integral da entidade, 14 contam com apoio parcial e 16 são rejeitados.Entre os projetos com posição contrária da CNA está o PL 4.203/2019, do senador Jorge Kajuru (PSB-GO), que propõe uma moratória de dez anos para o desmatamento no bioma Cerrado. Segundo a CNA, "os efeitos do projeto de lei não foram definidos em um estudo de impacto regulatório e conflitam com normas ambientais, em particular com o Código Florestal".Também recebe parecer contrário o PL 786/2024, do deputado Nilto Tatto (PT-SP), que estabelece alíquota mínima de 50% de imposto de exportação sobre animais vivos. De acordo com a entidade, "a criação desse imposto compromete a competitividade da pecuária brasileira, aumentando custos e dificultando o acesso a mercados externos". Outro projeto rejeitado é o PL 5.092/2023, dos deputados Luciene Cavalcante (PSOL-SP) e Felipe Becari (União-SP), que proíbe o confinamento extremo de animais. A CNA afirma que o texto "impõe restrições que podem aumentar os custos de produção, inviabilizar modelos produtivos eficientes e gerar impactos econômicos negativos para o agronegócio".No eixo de relações trabalhistas, a CNA se opõe ao PL 3.320/2023, do deputado Alexandre Lindenmeyer (PT-RS), que estabelece jornada de 8 horas diárias e 40 horas semanais para empregados da indústria de abate e processamento de carnes, exercida preferencialmente de segunda a sexta-feira. O texto prevê que o trabalho aos domingos deve ser precedido de negociação coletiva.Entre os projetos apoiados pela CNA estão o PL 2.951/2024, da senadora Tereza Cristina (PP-MS), que trata da modernização do seguro rural e da criação de um Fundo Catástrofe como instrumento de gestão de riscos; o PL 2.159/2021, de autoria do ex-deputado Luciano Zica (PT-SP), que estabelece o marco legal do licenciamento ambiental, e o PL 5.925/2019, do deputado Isnaldo Bulhões Jr. (MDB-AL), que zera as alíquotas de PIS/Pasep e Cofins sobre rações e suplementos para bovinos.Também constam na lista o PLP 1.387/2023, do senador Efraim Filho (União-PB), que trata da renegociação de dívidas rurais, e o PL 2.412/2020, do senador Luis Carlos Heinze (PP-RS), que propõe a ampliação do Garantia-Safra para produtores com renda de até cinco salários mínimos e área de até cinco módulos fiscais.Sobre a reforma tributária, a CNA afirma que, embora recentemente o Congresso Nacional tenha aprovado lei sobre o tema, relativa ao consumo, é preciso dar continuidade à agenda da reforma tributária, focando agora em outras bases de incidência, como o patrimônio, a renda, a folha de salários e outros tributos que oneram o capital e os investimentos. A entidade recomenda atenção ao trabalho dos 19 grupos temáticos responsáveis por elaborar os projetos de lei complementares que darão sequência à regulamentação da reforma.O documento também observa que o agronegócio enfrenta desafios como a alta carga tributária e a complexidade do sistema fiscal, que comprometem a competitividade e limitam investimentos. Para a CNA, a modernização da política tributária e a simplificação de processos são essenciais para reduzir custos e garantir melhores condições aos produtores.A CNA informa que acompanha atualmente mais de 7,5 mil proposições em tramitação no Congresso. No balanço de 2024, a entidade destaca a sanção do Marco Legal dos Bioinsumos (Lei nº 15.070/2024), a inclusão dos produtores no programa RenovaBio (Lei nº 15.082/2024), a reforma tributária com isenção da cesta básica e a criação dos selos verdes "Cacau Cabruca" e "Cacau Amazônia"."Em 2024, por meio de uma atuação setorial eficaz junto ao Poder Legislativo, conduzida com o apoio da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), conseguimos preservar importantes direitos dos produtores rurais, protegendo o direito de propriedade e impedindo que a reforma tributária onerasse ainda mais o setor produtivo", disse o presidente da CNA, João Martins, em nota. "Para 2025, os desafios permanecem significativos. A defesa do direito de propriedade, a tributação justa, além de questões ambientais e trabalhistas, continuarão a demandar nossa atenção", acrescentou.