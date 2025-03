Há indícios para receber denúncia contra Mauro Cid, afirma Moraes

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou que há indícios para o recebimento da denúncia contra o ex-ajudante de ordens da Presidência, o tenente coronel Mauro Cid. O ex-braço direito do ex-presidente Jair Bolsonaro fechou um acordo de delação que abasteceu as investigações que agora podem levar o ex-chefe do Executivo ao banco dos réus.

A declaração foi feita logo após Moraes indicar que a Procuradoria-Geral da República (PGR) apontou "indícios mais do que suficientes" para receber a denúncia contra o ex-presidente.

Cid, no entanto, ainda vai se beneficiar dos termos de sua delação. O colaborador pediu, por exemplo, o perdão judicial ou pena privativa de liberdade não superior a dois anos e a extensão dos benefícios para seu pai, esposa e filha maior de idade, no que for compatível ao caso deles.