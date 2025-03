Imprensa internacional repercute ida de Bolsonaro ao banco de réus por tentativa de golpe

A ida do ex-presidente Jair Bolsonaro ao banco dos réus por liderar uma tentativa de golpe de Estado repercutiu nos principais jornais do mundo. Nesta quarta-feira, 26, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) aceitou a denúncia contra o ex-mandatário e sete aliados.

Os réus são acusados de tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito, além de organização criminosa armada, deterioração de patrimônio tombado e dano qualificado contra o patrimônio da União. As penas máximas aos delitos somam 43 anos de prisão.

Veículos como Clarín, El País, The Guardian e The New York Times destacaram não apenas a acusação por golpe de Estado, mas também o plano de assassinato elaborado pelos golpistas contra o presidente Luís Inácio Lula da Silva, o vice Geraldo Alckmin e o ministro do Supremo Alexandre