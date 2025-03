Pai joga filho de 5 anos da ponte no Rio Grande do Sul

Um homem arremessou o filho de cinco anos de uma ponte na terça-feira, 25, em São Gabriel, no Rio Grande do Sul, após tentar matá-lo por estrangulamento na noite anterior. Ele confessou o crime para a Polícia Civil, que relata que o objetivo do assassinato do menino foi vingança da ex-mulher.

O nome do pai não foi divulgado pela polícia e, por isso, a reportagem não conseguiu localizar a defesa.

A mulher se separou do pai em 2024, levando o filho para morar com ela na região metropolitana de Porto Alegre. Em seu aniversário de 40 anos, o homem convenceu a família a levar o menino para passar um semana em sua casa.