Prouni abre lista de espera para vagas do 1º semestre de 2025; veja como se inscrever

O Programa Universidade para Todos (Prouni) abriu nesta quarta-feira, 26, o período para manifestação de interesse na lista de espera de vagas remanescentes do primeiro semestre de 2025. O programa oferece bolsas parciais e integrais para cursos de graduação e sequenciais de formação em instituições de ensino superior privadas.

- Podem participar todos os inscritos que não foram pré-selecionados nas chamadas regulares ou que foram reprovados por não formação de turma;

- Para isso, é preciso registrar manifestação de interesse na lista de espera até as 23h59 de quinta-feira, 27 de março, na página do Prouni no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.