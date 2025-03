STF marca julgamento da denúncia contra o 'núcleo 4' da tentativa de golpe para 6 e 7 de maio

O presidente da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Cristiano Zanin, marcou para os dias 6 e 7 de maio o início do julgamento da denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República (PGR) contra mais um núcleo que integra o inquérito do golpe. Desta vez, será julgado o grupo acusado de atuar na produção e disseminação de desinformação e ataques ao sistema eleitoral.

De acordo com a PGR, os investigados teriam criado e propagado informações falsas com o objetivo de descredibilizar o processo eleitoral brasileiro, especialmente por meio de ataques às urnas eletrônicas. Entre os denunciados estão: Ailton Gonçalves Moraes Barros, capitão reformado do Exército; Ângelo Martins Denicoli, major da reserva do Exército; Carlos César Moretzsohn Rocha, engenheiro e presidente do Instituto Voto Legal; Giancarlo Gomes Rodrigues, subtenente do Exército; Guilherme Marques de Almeida, tenente-coronel do Exército; e Marcelo Araújo Bormevet, policial federal e ex-integrante da Agência Brasileira de Inteligência (Abin).

O STF já definiu as datas de julgamento dos núcleos 2 e 3. O relator da ação sobre a tentativa de golpe é o ministro Alexandre de Moraes. Agora, falta apenas a análise do núcleo 5, também relacionado à disseminação de desinformação, cujo único acusado é Paulo Renato de Oliveira Figueiredo Filho, empresário e neto do ex-presidente da ditadura militar João Figueiredo. Figueiredo Filho está no exterior e foi notificado por edital para apresentar defesa. Ainda não há previsão para a liberação da denúncia referente ao quinto grupo.