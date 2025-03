Veja a 1ª parte do voto do ministro Alexandre de Moraes no julgamento que tornou Bolsonaro réu

A partir desse introito da Procuradoria-Geral da República, a denúncia passa a descrever de forma detalhada, com todos os elementos, expondo de forma compreensível todos os requisitos exigidos pelo artigo 40 do Código de Processo Penal, tendo sido coerente à exposição dos fatos com a descrição amplamente satisfatória dos crimes de organização criminosa, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado contra o patrimônio da União, com emprego de violência e grave ameaça, assim como crime de deterioração do patrimônio tombado, permitindo, e volto a insistir aqui, isso é absolutamente essencial, permitindo aos acusados a plena compreensão das imputações.

A denúncia tem o tópico inicial da organização criminosa. A denúncia depois vem com os crimes contra as instituições democráticas. A denúncia permite assim que os acusados possam se defender de todo o período. Ontem, em várias sustentações, depois eu detalharei essas questões, em alguns casos, os advogados se referiram a um período, a outro período, exatamente porque a denúncia expôs todo período.

O procurador-geral da República coloca: "A natureza estável e permanente da organização criminosa é evidente em sua ação progressiva e coordenada, que se iniciou em julho de 2021 e se estendeu até janeiro de 2023. As práticas da organização caracterizaram-se por uma série de atos dolosos ordenados à abolição do Estado democrático de direito e a deposição do governo legitimamente eleito". E, a partir daí, continua indicando todas as circunstâncias que, segundo a Procuradoria-Geral da República, caracterizam as elementares dos tipos penais imputados.

Continua a Procuradoria, "a ação coordenada foi a estratégia adotada pelo grupo para perpetrar crimes contra as instituições democráticas, os quais não seriam viáveis por meio de um único ato violento. A complexidade da ruptura institucional demandou um iter criminis mais distendido, em que se incorporavam narrativas contrárias às instituições democráticas, à promoção da instabilidade social e à instigação e cometimento de violência contra os Poderes em vigor. A consumação do crime do artigo 359-M, tentar depor por meio de violência ou grave ameaça o governo legitimamente constituído, ocorreu por meio de sequência de atos que visavam romper a normalidade do processo sucessório. Esse propósito ficou evidente nos ataques recorrentes ao processo eleitoral, na manipulação indevida das forças de segurança para interferir na escolha popular, bem como na convocação do auto comando do Exército para obter apoio militar a decreto que formalizaria o golpe. A organização criminosa seguiu todos os passos necessários para depor o governo legitimamente eleito, objetivo que, buscado com todo empenho e realizações de atos concretos em seu benefício, não se concretizou por circunstância que as atividades dos denunciados não conseguiram superar, a resistência dos comandantes do Exército e da Aeronáutica às medidas de exceção.

Na sequência, o procurador-geral da República descreve também as manobras realizadas em relação à tentativa de abolir violentamente o estado democrático de direito, artigo 359-L do Código Penal, dizendo: "Minando em manobras sucessivas e articuladas os Poderes constitucionais diante da opinião pública e incitaram a violência contra suas estruturas. As instituições democráticas foram vulneradas em pronunciamentos públicos, agressivos e ataques virtuais, proporcionados pela utilização indevida da estrutura de inteligência do Estado. O ímpeto de violência da população contra o Poder Judiciário foi exacerbado pela manipulação de notícias eleitorais baseadas em dados falsos. Ações de monitoramento contra autoridades públicas colocaram em risco iminente o pleno exercício dos Poderes constitucionais. Os alvos escolhidos pela organização criminosa somente não foram violentamente neutralizados devido à falta de apoio do Alto Comando do Exército ao decreto golpista que previa expressamente medidas de interferência nos Poderes constitucionais".

E permanece a narrativa, agora em relação aos crimes do artigo 163, parágrafo único, narrando exatamente as ações que culminaram no dia 8 de janeiro de 2023.