Veja a 2ª parte do voto do ministro Alexandre de Moraes no julgamento que tornou Bolsonaro réu

A partir desse, como diz a da Procuradoria-Geral da República, desse alinhamento ideológico, o denunciado Alexandre Ramagem foi, há indícios que devem ser apurados durante a instrução penal processual penal, um dos responsáveis pela estruturação de uma ação conjunta com a finalidade de preparar uma narrativa a ser difundida pelo ex-presidente da República contra as urnas eletrônicas.

A denúncia ressalta ainda, apontando com provas, que o acusado tinha o hábito de documentar as orientações que repassava ao ex-presidente, tendo sido possível identificar as demais ações da organização criminosa que precederam e prepararam um cenário para o plano de permanência no poder com a ruptura do estado democrático de direito.

E aqui, ministros, isso é muito importante, porque todo esse embasamento que vou detalhar agora, todo esse embasamento probatório com esses indícios fortes de autoria, todo esse arcabouço probatório, foi produzido pela Polícia Federal de forma autônoma e independente em relação à colaboração premiada. No final, vou me referir à colaboração, o que trouxe a colaboração, e as provas que corroboraram a colaboração. Mas todo esse arcabouço probatório foi produzido a partir de investigação. Nesse caso aqui, inclusive porque houve busca e apreensão em relação Alexandre Ramagem Rodrigues, como como a própria denúncia disse, tinha o hábito ele mesmo de documentar o que fazia.

E aqui destaca-se o arquivo: "Bom dia, presidente", o qual está ligado ao @aramamyahoo, criado em 4/3/2020, e alterado em 2021, que relata a criação de um grupo técnico voltado para atacar as urnas eletrônicas. Onde há previsão legal da Abin estabelecer um grupo técnico para atacar as urnas eletrônicas? A partir disso subsidiou todos os argumentos, os falsos argumentos utilizados pelo então presidente Jair Bolsonaro para atacar as urnas eletrônicas, quando nós sabemos, e aqui nós temos atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que já foi presidente do Tribunal Superior Eleitoral, anteriormente, temos o ministro Luiz Fux, que foi presidente do Tribunal Superior Eleitoral e, eu mesmo, que também já fui presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Não há nada mais confiável do que eh as urnas eletrônicas. Nunca houve nunca houve uma comprovação de fraude ou falha das urnas eletrônicas.

O presidente norte-americano Donald Trump alterou a legislação por ato executivo, que seria muito equivalente a nossa ordem executiva, que é o equivalente ao nosso decreto autônomo, para melhorar as eleições. Esse link está no site da Casa Branca que diz: "Apesar do pioneirismo do auto governo, os Estados Unidos agora deixam de aplicar proteções eleitorais básicas e necessárias empregadas por nações modernas e desenvolvidas, bem como aquelas que ainda estão em desenvolvimento. A Índia e o Brasil, por exemplo, estão vinculando a identificação do eleitor a um banco de dados biométrico, enquanto os Estados Unidos dependem grande parte da autodeclaração e de cidadania".

Então, o Brasil citado, expressamente, como modelo de sucesso pelo presidente norte-americano, Donald Trump. Enquanto, nós vamos chegar lá, enquanto aqui no Brasil, houve toda essa preparação para se colocar em dúvida as urnas eletrônicas. E a Abin, por parte do seu então diretor-geral, participou nisso.