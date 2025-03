Veja a íntegra do voto da ministra Cármen Lúcia para tornar réus Bolsonaro e mais sete

Senhor presidente, agora cumprimento Vossa Excelência, os senhores ministros, com cumprimento especial ao ministro relator Alexandre de Moraes, que apresentou o voto nesta parte agora de mérito como sempre, muito substancioso, facilitando, como diz agora o ministro Luiz Fux, com a descrição que não precisa de ser repetida por cada um de nós, pelo menos de forma expressa nessa sessão.

Eu começaria as minhas breves observações. Presidente, como já disse, eu farei juntada de voto escrito nesta fase. Uma das maiores historiadoras, senão a maior historiadora brasileira hoje, na minha compreensão, a professora Heloisa Starling, está publicando um livro: A máquina do golpe, como foi desmontada a democracia no Brasil, referindo-se à passagem da década de 60. Num dos capítulos - e aliás em todas as fases, porque está sendo seriada a divulgação do livro dela - ela mostra como não se faz um golpe em um dia e como o golpe não acaba em uma semana, nem um mês.

Ela mostra exatamente como, desde a década de 50, ou logo depois da promulgação de 1946, a movimentação no sentido de não se aceitarem as conquistas constitucionais foram sendo urdidas, trabalhadas, planejadas, para se chegar a uma década de 50 que, para cada um de nós, brasileiras e brasileiros, bem sabemos, foi tumultuada. Não adianta se falar que o período do Juscelino Kubitschek foi, o Brasil era risonho - que não era exatamente um período de risos - com tentativas de impedir vice-presidentes de assumirem, com mandados de segurança que foram impetrados neste Supremo Tribunal Federal, com impeachment informal que aconteceu no Brasil em relação às pessoas que assumiriam a Presidência, com tentativa de não se empossar o presidente Jango, o suicídio do presidente Getúlio Vargas no auge de uma crise gravíssima.

Isto tudo para dar a eleição de 60, seis meses depois, a renúncia de um presidente, uma mudança constitucional para instalar o parlamentarismo. Tudo isso sendo gerado numa tentativa exatamente de não se permitir que o Brasil se constitucionalizasse numa democracia, acabando exatamente em 1964.

Então, nesta obra exemplar da professora Heloisa Starlingl, ela mostra como uma máquina funcionando o tempo todo. Portanto, isto não acontece em um dia.

E, na denúncia apresentada pelo professor Paulo Gonet, pelo procurador-geral da República, se eu começar a ler - e quem assistir esse filme de trás para frente, do dia 8 de janeiro -, nós, numa situação realmente de servidores públicos, como somos nós no Supremo e que estávamos também, pelo menos em parte de nós, no Tribunal Superior Eleitoral, nós sabemos o que foi viver, né, ministro Alexandre? O tempo todo com um ruído debaixo dos pés, que eu mesma pedi, inclusive, a antecipação da diplomação do presidente, marcada inicialmente pro dia 19, que é o último dia da diplomação, e eu comentei com o ministro Alexandre. Realmente houve a passagem para o dia 12, porque vi alguma coisa que eu não entendia muito bem, que as pessoas não entendiam, mas que não parecia que estava todo mundo acolhendo tranquilamente, embora não houvesse nada formalizado - porque não se formaliza golpe, porque não se planeja às escâncaras -, embora houvesse uma sucessão de atos e fatos que são descritos na passagem.