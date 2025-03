Veja a íntegra do voto de Dino para tornar Bolsonaro e mais sete réus por tentativa de golpe

Veja a íntegra do voto do ministro Flávio Dino

Senhor presidente, saúdo Vossa Excelência, assim como a ministra Cármen, ministro Fux, o ilustre relator, a Procuradoria-Geral, as defesas técnicas, todas as senhoras e os senhores. Farei apenas considerações de caráter geral que fundamentam o meu voto. Em primeiro lugar, no tocante à materialidade, além dos elementos que foram mencionados pelo excelentíssimo relator, nós tivemos as próprias sustentações orais que, de um modo geral, vão no sentido da materialidade.

Algo que me chamou atenção, ministra Cármen, é que o eixo central das sustentações orais, de um modo geral, das defesas, não foi tanto descaracterizar as materialidades e, sim, afastar autorias, afastar os seus patrocinados, seus clientes, do itinerário delituoso ou em tese delituoso. O que também obviamente corrobora a densidade desse acervo probatório que foi muito bem escandido e delineado pela Procuradoria-Geral da República e pelo relator. Em relação à materialidade e também em homenagem à elevada qualidade das sustentações orais, houve aqui e em outros momentos um debate quanto aos elementos da violência e grave ameaça, porque de fato são essenciais aos tipos penais que, em tese, sustentam essa imputação formulada pelo Ministério Público.

O vídeo trazido pelo relator reforça aquilo que seguidamente e não só no 8 de Janeiro foi apresentado. É importante lembrar que nós estamos tratando de fatos que vêm de 2021 em continuidade normativo-típica, falarei sobre isso em seguida, e chegam até, em tese, ao 8 de janeiro. Ora, neste período, houve sim a apreensão, consta dos autos, inclusive, apreensão de armas em vários momentos, inclusive no 8 de janeiro. Entendido? E novamente me valho do relatório do Departamento de Justiça dos Estados Unidos sobre o 6 de janeiro, quando eles fizeram análise sobre os 48 meses de ataque ao Capitólio, eles dizem assim, literalmente com tradução livre: Conforme comprovado no tribunal, as armas usadas e transportadas no Capitólio incluem armas de fogo, spray, tasers, armas brancas, incluindo espada, machados e facas. Instrumento de trabalho que foram usados como armas e armas improvisadas, como móveis de escritório destruídos. Aqui vimos essa soldado Marcela falando em barra de ferro, cercas, bicicletários, escudos anti motim roubados, tacos de beisebol, tacos de hóquei, mastros de bandeira, canos de PVC e luvas reforçadas. Então, é este o conceito de arma que nós estamos tratando aqui, é este conceito que esteve no 6 de janeiro lá no Capitólio e que, infelizmente, esteve presente em vários momentos, como o senhor relator lembrou, desde bombas, e é interessante que consta dos autos que este senhor da bomba ou estes senhores da bomba no aeroporto no dia 23 ou 24 de dezembro, menciona que obtiveram os materiais no acampamento do Exército, mostrando um liame, portanto, entre esses vários momentos que estão aludidos na denúncia.

Lembro que muitos dos participantes eram policiais e membros das Forças Armadas e estes, não há dúvida, esses só andam armados. Eu não conheço um que não ande armado, seja os da ativa quanto os reformados. Todos andam armados. Há alguns que são mais apaixonados pelas suas armas do que pelos seus cônjuges. Dormem com as armas debaixo do travesseiro, dormem com as armas na cama, dormem com as armas ao lado da mesa de cabeceira, transportam para onde vão. Eu fui governador de um estado, fui ministro da Justiça e essa é a realidade. Então, se havia, como de fato havia inequivocamente no conjunto de atos, a presença de integrantes das forças policiais e das Forças Armadas, não há dúvida, estavam armados, porque essa é a natureza da função. Diria que mais do que um direito, é um dever.

E houve, ministra Cármen, apreensão de armas, inclusive nos ônibus, consta também nos inquéritos policiais quanto ao chamado 8 de janeiro. A tipificação, portanto, do 359L e do 359M, em tese é possível. E não é uma novidade no direito brasileiro essa dupla tipificação. Ela vem de antes. Se nós lembrarmos a Lei de Segurança Nacional, em relação à qual há continuidade normativo-típica, e esse é um detalhe importante na avaliação da materialidade e da viabilidade ou da justa causa, porque alguns dos fatos elencados antecedem a lei atual 14.197. E aí alguém poderia dizer "não havia tipicidade", ocorre que havia uma tipificação quase igual. Eu tenho aqui uma referência doutrinária de um senhor chamado Michael Procópio. O senhor conhece, ministro Fux, esse cidadão? Me disseram que trabalha com o senhor, o Michael, né, Michael ou Michael, né? É porque lá no Maranhão tem uma um vereador que preteritamente me apoiava, ele era conhecido como Michael Jackson, que era Michael Jackson, né? Claro, mas este caso, eu não sei se ele gosta de ser chamado de Michael ou de Michael, mas enfim. Se ele for, quiser homenagear o Trump, é Michael. O senhor Michael Procópio e outros que aqui pesquisei, todos falam dessa duplicidade por conta da largueza dos bens jurídicos tutelados. Se nós formos à extinta e em boa hora sepultada Lei de Segurança Nacional, os artigos 17 e 18, ela já tratava em dois tipos penais diferentes. De um lado, tentar mudar com emprego de violência ou grave ameaça a ordem, o regime vigente ao Estado de direito. Esse era um crime, reclusão de três a 15 [anos]. No outro, 18, tentar impedir com emprego de violência ou grave ameaça, esses elementos sempre presentes, como na lei em vigor, o livre exercício de qualquer dos poderes da União dos estados, reclusão de dois a seis [anos].