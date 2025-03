Veja a íntegra do voto de Fux para tornar Bolsonaro e mais sete réus por tentativa de golpe

Muito bom dia, senhor presidente. Queria saudá-lo, saudar o eminente procurador-geral da República, a nossa decana ministra Cármen Lúcia, o relator ministro Alexandre de Moraes, meu colega, amigo, integrante da corte, ministro Flávio Dino. Eu gostaria de iniciar exatamente por algo que o ministro Alexandre se referiu, que eventualmente o povo brasileiro poderia deixar cair no esquecimento o movimento que foi feito contra o Estado de direito e contra a nossa democracia. Isso me remonta ao discurso do professor [ininteligível], que ganhou o prêmio Nobel da Paz, no discurso que ele fez na Casa Branca, quando ele falava que o maior perigo com relação aos delitos é o perigo da indiferença, porque a indiferença é pior do que qualquer sanção. A indiferença é o castigo e é uma indiferença, não só com o Estado brasileiro, mas também eventualmente com aquelas pessoas que passam pelo crivo judicial e são esquecidas.

Então com relação ao primeiro aspecto que o ministro Alexandre tocou, eu talvez aqui falou-se de idade, eu talvez pela minha faixa etária superior, eu posso dizer que realmente nós conquistamos a democracia entre lutas e barricadas. Pude vivenciar isso, estudei em colégio público, estudei em universidade pública e vivenciei quão difícil foi para nós alcançarmos esse estágio civilizatório do Estado Democrático de Direito e tudo que se volta contra ele é repugnante e absolutamente inaceitável. O ministro Alexandre teve a gentileza de lembrar, e isso é importante para mim, ministro Alexandre, porque eu presidi o tribunal em pleno lockdown. Eu conversava com as telas dos computadores, eu não tinha com quem desabafar. E, efetivamente, eu enfrentei o dia em que tinham 800 mil pessoas na Praça dos Três Poderes e que ali estavam ouvindo discursos inflamados. E não aconteceu nada. Não aconteceu nada graças a toda uma estratégia e ao elevado valor de experiência da nossa polícia do Supremo Tribunal Federal, que eu considero uma das maiores polícias de elite. De sorte que eu acho que esses episódios contra a nossa democracia e contra o Estado Democrático de Direito, ele vai ser marcante dia após dia. Então, todos os dias serão dias da lembrança de tudo o que ocorreu. E, por isso, não se pode de forma alguma dizer que não aconteceu nada. É absolutamente impossível se afirmar isso. O que sem prejuízo de tudo quanto o ministro Alexandre nos poupou fazendo uma descrição de quem fez o quê, porque o tamanho da denúncia nos criou uma certa dificuldade, são mais de 300 páginas.

Ontem, Vossa Excelência trouxe uma síntese brilhante, que eu até pedi que Vossa Excelência me entregasse. Mas o ministro Alexandre esclareceu quem fez o que. Isso é muito importante para nós nesse momento inicial analisarmos o que a lei determina. A autoria e a materialidade. O ministro Alexandre indicou as atividades de cada um e a materialidade até foi demonstrada no próprio telão aqui da nossa sala. O que eu sopeso aqui o ministro Flávio Dino várias vezes disse: "Isso pode acontecer, mas vamos ver na instrução". Eu tenho duas observações a fazer aqui. A primeira delas é uma observação em relação, digamos assim, à própria legislação. Eu tenho absoluta certeza que se fosse em tempos pretéritos, jamais se caracterizaria a tentativa como crime consumado. Eu não tenho a menor dúvida disso. Não tenho a menor dúvida disso. Eu tenho até a impressão de que haveria arguições de inconstitucionalidade em razão da violação da Constituição brasileira, do princípio da reserva legal, da individualização das condutas que jamais se admitiria que a tentativa fosse considerada um crime consumado, mas "dura lex, sed lex", a lei prevê, está cumprido o princípio da legalidade. E o que eu, à semelhança que aqui sopesou o ministro Flávio Dino, admito, é que existe esse conjunto de crimes contra o Estado Democrático de Direito.

São dois crimes previstos do mesmo tipo. E é possível efetivamente que se possa entender, porque a doutrina ela tem evidentemente o direito é dialético, né? Então, a doutrina, há aqueles que entendem que é possível, e é bem ponderável, porque os bens jurídicos tutelados são diferentes, como também é possível que haja quem entenda que a tentativa de golpe já é um atentado contra a democracia. Isso é uma solução que se dá quando há um conflito aparente de normas. E eu me recordo, principalmente na parte criminal, que nós aqui já tivemos algumas experiências gravosas de julgar duas operações que uma acabou sendo absolutamente nulificada em todos os sentidos, é como se não tivesse havido nada da lição de Francesco Carnelutti que afirmava: "A técnica penal recorre a multiplicidades dos tipos". Ele escreveu isso na obra "As misérias do processo penal". A técnica penal recorre à multiplicidade dos tipos e disponibiliza ao juiz uma espécie de mostruário cada vez mais completo para que ele tenha condições de encontrar um tipo penal mais assemelhado. Então essa lição de Carnelutti é a base exatamente da solução de caso em que há o conflito aparente de normas. Mas como disse o ministro Dino e que eu concordo, é possível, é possível que haja o mesmo fato coincidência de ambas as normas. Eu cito o exemplo acadêmico do concurso normal, que é um exemplo acadêmico, um só ato, vários delitos, né? Mas também é possível que no curso da instrução, como destacou o ministro Dino, você chegue à conclusão de que há, na verdade, um conflito aparente que se possa encaixar em determinado tipo que seja mais abrangente do que o outro.

Agora, a partir do momento, isso também fica para a instrução, a partir do momento, não digo nesse caso específico, mas pode ser também nesse caso específico, não excluo. A partir do momento em que o legislador cria um crime tentado como consumado, aí nós vamos ter de rememorar lá nossos tempos de faculdade. Aníbal Bruno, que falava do caminho do crime, tem a cogitação, tem a preparação, tem a execução e a consolação, só que com palavras latinas, enfim, mas aqui temos que falar mais fácil para sociedade entender. Se o legislador cria tentativa como crime consumado, todo crime tem atos preparatórios. Evidentemente, todo crime tem tentativa, tá na lei. Os atos não se consumam por razões alheias à vontade do agente. Existe a tentativa do crime consumado de tentar, existem atos preparatórios do crime consumado de tentar. Então, a minha crítica a essas figuras penais é exatamente a falta de verificação desses antecedentes técnicos científicos de que, na medida em que se coloca outra tentativa como crime consumado, no meu modo de ver, há um arranhão na Constituição Federal e também não se cogitou nem de atos preparatórios e nem de tentativa do crime tentado, que é em caso consumado. Por outro lado, aliás, aqui, ministro, eu não gosto muito de brincar nesses casos, sabe? Mas aqui nesse caso específico, eu conheço realmente o, ele gosta de ser chamado de Michael, o Michael Procópio. E nem todo mundo que eu conheço, eu concordo com as opiniões, né? Nós temos dissensos também, nós nos conhecemos todos e temos dissensos. Eu não sei, eu realmente não conheço esse trabalho que ele escreveu, mas de qualquer maneira eu, há livros que eu não li e já gostei. E esse eu não li e não gostei.

Flávio Dino: É, ministro Fux, eu quero dizer ao senhor que o erro pode ter sido na minha interpretação.