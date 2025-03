Vice-cônsul da Colômbia baleada em tentativa de assalto em SP tem alta hospitalar

Após a apreensão, os dois foram encaminhados à Fundação Casa.

A Secretaria da Segurança Pública do Estado disse que a dupla detida estava envolvida com o assalto, mas não confirmou se eles estavam na cena do crime ou deram suporte remotamente.

Um dos rapazes que abordou o taxi, Bruno Narbutis Borin, de 19 anos, já tinha sido preso no dia do crime.

Na ocasião, a defesa dos suspeitos informou que o trio não estava armado e que os disparos que atingiram a vice-cônsul colombiana não partiram dos rapazes.

Segundo a SSP, o Inquérito Policial Militar (IPM), instaurado pela PM, segue em andamento e a instituição acompanha as investigações realizadas pela Polícia Civil.

O caso se soma a uma série de crimes violentos que têm ocorrido no centro expandido da cidade nos últimos meses. Em 2024, o número de latrocínios (roubos seguidos de morte) cresceu 23,2%.