'Dona Maria', uma das maiores traficantes da Bahia, tem prisão preventiva decretada

A Justiça acatou o pedido do Ministério Público da Bahia (MP-BA) e decretou na última quarta-feira (26) a prisão preventiva de Jasiane Silva Teixeira. Apontada como uma das maiores traficantes do estado e ligada ao PCC (Primeiro Comando da Capital), Jasiane, conhecida como "Dona Maria", foi denunciada pelo crime de lavagem de dinheiro. Ela utilizou, segundo o MP da Bahia, até a conta de sua filha adolescente para lavar dinheiro do tráfico de drogas. A defesa nega as acusações.

A ré estava presa desde janeiro, quando foi encontrada em sua casa, em São Paulo, com R$ 66 mil em espécie, anotações do tráfico de drogas e celulares, de acordo com autoridades policiais baianas e paulistas. Na época, ela era considerada foragida após ser condenada pelo homicídio de um agente penitenciário baiano, segundo a Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA).

Para fundamentar o pedido de prisão preventiva por lavagem de dinheiro, o Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) do MP-BA cruzou dados bancários de contas de diversas pessoas.