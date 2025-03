Após criticar ideia de Pablo Marçal, Ricardo Nunes planeja teleférico em São Paulo

Após criticar a proposta de construir um teleférico em São Paulo, encampada por Pablo Marçal (PRTB) durante a campanha eleitoral de 2024, o prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes (MDB), planeja a construção do modal na Brasilândia, na zona norte da cidade.

O projeto é estudado pela SP Urbanismo, empresa pública da Prefeitura para projetos urbanos, e prevê uma linha com 4,6 quilômetros de extensão, com cabines para dez pessoas e velocidade média de 18 km/h. A informação é do UOL e foi confirmada ao portal por Nunes.

Segundo o veículo, o modal ligará a Avenida Cantídio Sampaio ao CEU Paz. A instalação de uma estação intermediária no Terminal Vila Nova Cachoeirinha é avaliada. A estimativa é que o teleférico transporte até 3.210 pessoas por hora em cada um dos sentidos e tenha o custo de implementação de R$ 1 bilhão.