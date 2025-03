Bolsonaro quer conversar com Moraes 'ao vivo' e em 'canal aberto' sobre penas do 8 de Janeiro

Bolsonaro também citou o pedido do ministro Luiz Fux para rever a dosimetria das penas aplicadas aos réus dos ataques golpistas de 8 de janeiro de 2023 em Brasília. Durante seu voto no julgamento que tornou o ex-presidente e outros 7 réus por tentativa de golpe de Estado, o ministro falou que "em determinadas ocasiões" se depara com "penas exacerbadas".

Fux disse ainda que por esse motivo pediu vista - adiamento da continuação do julgamento - do caso da cabeleireira Débora Rodrigues Santos, que já tem dois votos para ser condenada a pena de 14 anos de prisão, no regime inicial fechado.

A mulher ficou conhecida por pichar a frase "Perdeu, mané" usando batom na estátua da Justiça, no 8 de Janeiro. A cabeleireira de 39 anos é acusada de ter praticado: associação criminosa armada; abolição violenta do Estado Democrático de Direito; golpe de Estado; dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima; e deterioração de patrimônio tombado.