Muito calor no verão? Estação entra para lista das mais quentes da história; veja ranking

4 - 2012/2013: temperatura média observada de 25,90ºC. Diferença de 0,43ºC;

5 - 2009/2010: temperatura média observada de 25,83ºC. Diferença de 0,36ºC;

6 - 2024/2025: temperatura média observada de 25,81ºC. Diferença de 0,34ºC.

Chuvas acima da média

Além do calor extremo, o verão de 2024/2025 foi marcado por volumes de chuva expressivos em algumas regiões do País. "Estados da Região Norte, além do Maranhão e do norte do Piauí, registraram acumulados superiores a 700 mm, superando a média histórica", afirmou o Inmet.

"As chuvas frequentes na faixa norte do País foram impulsionadas pela Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), sistema meteorológico formado pela interação dos ventos alísios provenientes do Nordeste, com origem no Hemisfério Norte, e também de ventos do sudeste, com origem no Hemisfério Sul", completa o instituto.